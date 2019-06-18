Около Командорских островов произошло землетрясение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду утром по местному времени возле российских Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло в среду в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 47,1 километра в 75 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга, Командорские острова)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,1.