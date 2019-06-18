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РИА Новости

Около Командорских островов произошло землетрясение

Вчера, 23:43
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© Фото : public domainПосёлок Никольское. Командорские острова
Посёлок Никольское. Командорские острова
© Фото : public domain
Посёлок Никольское. Командорские острова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду утром по местному времени возле российских Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло в среду в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 47,1 километра в 75 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга, Командорские острова)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,1.
По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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