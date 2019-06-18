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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Швейцария обсуждает вопрос о представлении интересов США в Венесуэле

Вчера, 23:32
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вопрос о представлении Швейцарией интересов США в Венесуэле пока не решён, идёт обсуждения с венесуэльской стороной, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.
"Чтобы представлять интересы страны, необходимо согласие обеих стран - той, которая просит вас (представлять интересы), и той, где вы будете находиться. Я думаю, что мы пока не пришли к решению, это ещё обсуждается", - заявил он.
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"С США все понятно, но, конечно, согласие должна дать и Венесуэла, так происходит в норме", - добавил он.
Соглашение о представлении интересов США в Венесуэле 5 апреля подписали глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Эдвард МакМуллен. Данное решение было передано властям Венесуэлы. В случае согласия Каракаса мандат на представление интересов США вступит в силу.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеИв РоссьеВенесуэлаСШАВ мире
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