Швейцария обсуждает вопрос о представлении интересов США в Венесуэле

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вопрос о представлении Швейцарией интересов США в Венесуэле пока не решён, идёт обсуждения с венесуэльской стороной, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

"Чтобы представлять интересы страны, необходимо согласие обеих стран - той, которая просит вас (представлять интересы), и той, где вы будете находиться. Я думаю, что мы пока не пришли к решению, это ещё обсуждается", - заявил он.

"С США все понятно, но, конечно, согласие должна дать и Венесуэла, так происходит в норме", - добавил он.