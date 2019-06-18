Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T23:28Z
https://ria.ru/20190618/1555684307.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155540/46/1555404606_0:125:3115:1878_1036x0_80_0_0_e057afac47dfe271137e2db8efd9faa3.jpg
РИА Новости

Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин

Вчера, 23:28
2147
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости/Прайм. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал техническими поправки в бюджет 2019 года, принятые в первом чтении, и заявил, что проблема бедности в России стала сверхострой.
"Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнён прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь - около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Вчера, 12:26
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Он отметил, что пока не видит взаимосвязи между бюджетными средствами и национальными целями, которые с помощью этих денег необходимо достигнуть. "Даже такие поправки, как 78 миллиардов на транспорт или 51 миллиард на ЖКХ, не приводят к корректировкам целей. Деньги "живут" своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 миллиарда рублей, но цель по снижению смертности не меняют. Задача связать деньги и показатели так и не решена", - пишет Кудрин.
Ранее Кудрин в программе "Познер" на Первом канале обсуждал проблему бедности. "Я назвал в интервью цифру в 12,5 миллиона, но имел в виду проценты. Более 12% бедных в стране - это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее", - отметил глава Счетной палаты.
В июне Кудрин в программе "Познер" сказал, что не исключает социального взрыва, если уровень бедности в России не замедлит рост. По его словам, бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных - "это потеря, в том числе, в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала". По его словам, "в последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности".
Кроме того, Кудрин сообщил, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%. Он добавил, что сумма, которая пойдет на выплаты, посильна для бюджета России.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Вчера, 16:40
Кудрин объяснил слова о "социальном взрыве" в России из-за бедности
43742612
Обсудить 8
Алексей КудринРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
РИА
Новости
Здание парламента Греции в Афинах
В Афинах отметили, что Евросоюз впервые принимает санкции против Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Лента
новостей
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин объяснил слова о "социальном взрыве" в России из-за бедности
Вацлав Клаус
Чешский политик назвал Вацлава Клауса "российским агентом"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации
СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
В Лондоне убили россиянина
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:28Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
10:25На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния