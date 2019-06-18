Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости/Прайм. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал техническими поправки в бюджет 2019 года, принятые в первом чтении, и заявил, что проблема бедности в России стала сверхострой.

"Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнён прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь - около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Он отметил, что пока не видит взаимосвязи между бюджетными средствами и национальными целями, которые с помощью этих денег необходимо достигнуть. "Даже такие поправки, как 78 миллиардов на транспорт или 51 миллиард на ЖКХ, не приводят к корректировкам целей. Деньги "живут" своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 миллиарда рублей, но цель по снижению смертности не меняют. Задача связать деньги и показатели так и не решена", - пишет Кудрин.

Ранее Кудрин в программе "Познер" на Первом канале обсуждал проблему бедности. "Я назвал в интервью цифру в 12,5 миллиона, но имел в виду проценты. Более 12% бедных в стране - это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее", - отметил глава Счетной палаты.

В июне Кудрин в программе "Познер" сказал, что не исключает социального взрыва, если уровень бедности в России не замедлит рост. По его словам, бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных - "это потеря, в том числе, в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала". По его словам, "в последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности".