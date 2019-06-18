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РИА Новости

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Вчера, 23:18
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
"Федеральные власти изъяли примерно 16,5 тонны кокаина с большого судна в порту Packer Marine в Филадельфии. Это самый большой объем изъятых наркотиков за всю историю восточного округа Пенсильвания", - сообщается в Twitter прокуратуры.
Отмечается, что стоимость изъятого кокаина на черном рынке может составлять более миллиарда долларов.
По данным прокуратуры, экипаж судна сейчас задержан, им предъявлены обвинения. Прокуратура ведет расследование инцидента.
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