В Москве напали на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Марии Киселевой

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева заявила, что на ее помощниц напал мужчина.
"Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками "Хочу убивать волонтеров", - написала Киселева на своей странице в Facebook.
По ее словам, девушкам удалось увернуться. Киселева добавила, что полиции удалось задержать мужчину.
На данный момент официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Киселева 11 июня выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Московскую городскую думу. Она участвует в избирательном процессе в качестве самовыдвиженца.