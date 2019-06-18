В Москве напали на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Марии Киселевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева. Архивное фото

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева заявила, что на ее помощниц напал мужчина.

"Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками "Хочу убивать волонтеров", - написала Киселева на своей странице в Facebook.

По ее словам, девушкам удалось увернуться. Киселева добавила, что полиции удалось задержать мужчину.

На данный момент официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.