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РИА Новости

В Москве напали на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Марии Киселевой

Вчера, 23:04
1878
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТрехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева заявила, что на ее помощниц напал мужчина.

"Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками "Хочу убивать волонтеров", - написала Киселева на своей странице в Facebook.

По ее словам, девушкам удалось увернуться. Киселева добавила, что полиции удалось задержать мужчину.
На данный момент официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Киселева 11 июня выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Московскую городскую думу. Она участвует в избирательном процессе в качестве самовыдвиженца.
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Мария КиселеваМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Когда уже в думу будут набирать по проф пригодности? Ну какие такие законы может написать спортсмен? Пусть и чемпион, да хоть десятикратный. Не понимаю.
18 июня, 23:38
MrFiller
900003
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