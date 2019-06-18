США жизненно необходимо сотрудничать с Зеленским по Донбассу, заявил Волкер

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что считает "жизненно необходимым" сотрудничество Вашингтона с новым президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию в Донбассе.
"Избрание президента Зеленского создает хорошую возможность придать энергии усилиям по прекращению пятилетнего конфликта в Донбассе. Президент Зеленский не раз выражал приверженность миру и минским соглашениям, говорил о необходимости найти способ облегчить страдания населения Донбасса и выражал открытый подход к поиску креативных решений, чтобы сломать застой в ситуации", - говорится в письменных показаниях Волкера конгрессу.
"В данный критически важный период жизненно необходимо, чтобы США продолжали поддерживать Украину и тесно работали с новым президентом по его дипломатическим инициативам. Мы призвали Россию по различным каналам воспользоваться этой возможностью", - сказал Волкер.
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