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РИА Новости

Волкер готов встретиться с российскими коллегами

Вчера, 22:57
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что хотел бы встретиться с российскими коллегами, но не знает, когда.
"Я бы хотел встретиться с российскими коллегами в ближайшем будущем, но не знаю в настоящий момент, какую форму примет (подобная встреча)", - говорится в письменных показаниях Волкера конгрессу.
Всего с августа 2017 года прошло четыре встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее Волкер заявил, что отменил свою поездку в Москву из-за инцидента в Керченском проливе, хотя планировал совершить ее в этом месяце. Некоторые СМИ выражали мнение, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
28 мая, 16:36
Волкер не исключил встречу в нормандском формате в июле
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