Волкер готов встретиться с российскими коллегами

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что хотел бы встретиться с российскими коллегами, но не знает, когда.

"Я бы хотел встретиться с российскими коллегами в ближайшем будущем, но не знаю в настоящий момент, какую форму примет (подобная встреча)", - говорится в письменных показаниях Волкера конгрессу.

Всего с августа 2017 года прошло четыре встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера. Ранее Волкер заявил, что отменил свою поездку в Москву из-за инцидента в Керченском проливе, хотя планировал совершить ее в этом месяце. Некоторые СМИ выражали мнение, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.