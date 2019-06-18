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РИА Новости

Кузнецова выясняет обстоятельства гибели в Испании девочки из России

Вчера, 22:56
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы по поводу гибели в Испании несовершеннолетней гражданки РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
В минувшее воскресенье в квартире в Матаро (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) было найдено тело несовершеннолетней гражданки России. Мэр города Давид Боте заявил, что полиция расследует дело как убийство.
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"Мы отправили запросы, пока выясняем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в городе около года. На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию и оставила детей одних в квартире. Тело девочки обнаружили друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться. Старший брат девочки сейчас объявлен в розыск.
По данным испанских СМИ, результаты аутопсии тела несовершеннолетней гражданки России свидетельствуют о насильственной смерти.
Во вторник в Матаро состоится акция в связи с гибелью девочки. Расследование дела засекречено.
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Анна КузнецоваРоссияИспанияВ мире
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