Кузнецова выясняет обстоятельства гибели в Испании девочки из России

Ранее сообщалось, что приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в городе около года. На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию и оставила детей одних в квартире. Тело девочки обнаружили друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться. Старший брат девочки сейчас объявлен в розыск.