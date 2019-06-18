Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.

Российский министр также отметил, что резиденция посла расположена на территории комплекса зданий дипмиссий. Лавров вспомнил, что когда ему самому довелось жить на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке в 1994 году, для него этот опыт оказался тяжелым, поэтому он убедил власти создать для постпреда отдельную резиденцию.