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РИА Новости

Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции

Вчера, 22:36
117855
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
Ранее швейцарский посол прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок.
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"Волков бояться — в лес не ходить", — пошутил Лавров.
Российский министр также отметил, что резиденция посла расположена на территории комплекса зданий дипмиссий. Лавров вспомнил, что когда ему самому довелось жить на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке в 1994 году, для него этот опыт оказался тяжелым, поэтому он убедил власти создать для постпреда отдельную резиденцию.

"Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам", — добавил в шутку глава МИД.

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Ив РоссьеСергей ЛавровМИД РФШвейцарияРоссияВ мире
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На небе Бог, на земле Россия.
19 июня, 05:51
Felix D
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Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
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Mikhail Lavrentyev
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