Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
Ранее швейцарский посол прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок.
"Волков бояться — в лес не ходить", — пошутил Лавров.
Российский министр также отметил, что резиденция посла расположена на территории комплекса зданий дипмиссий. Лавров вспомнил, что когда ему самому довелось жить на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке в 1994 году, для него этот опыт оказался тяжелым, поэтому он убедил власти создать для постпреда отдельную резиденцию.
"Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам", — добавил в шутку глава МИД.