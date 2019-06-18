В Афинах отметили, что Евросоюз впервые принимает санкции против Турции

АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Европейский союз впервые решил принять санкции против Турции в связи с нарушением международного права, конкретно - за ее действия в кипрской исключительной экономической зоне, заявил журналистам чиновник правительства Греции, комментируя решение совета по общим делам ЕС.

"Совет по общим вопросам подчеркивает серьезное негативное влияние этих незаконных действий непосредственно на весь спектр отношений между ЕС и Турцией. Совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважение суверенных прав Кипра и воздерживаться от этих действий. ЕС будет внимательно следить за развитием событий и готов ответить соответствующим образом и в полной солидарности с Кипром", - сказал чиновник.

По его словам, в этом контексте Совет призывает Еврокомиссию и Европейскую внешнеполитическую службу незамедлительно принять соответствующие меры.

Греция и Кипр требовали принять меры в связи с тем, что Турция начала геологоразведку в исключительной экономической зоне Кипра.

В правительстве также отмечают, что в отношении Албании впервые Совет официально поставил вопрос о защите прав собственности и права на самоопределение в качестве критериев процесса присоединения.