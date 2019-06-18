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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

Вчера, 22:02
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы за сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шмайса, Айн-Эн-Наур, Мамухия, Кермель, Хамрат, Сафсафа, Кара-Джагез и Икко провинции Латакия, Джалама, Кафер-Яхут и Хаммамият провинции Хама", - сказал он.
Ситуация в Алеппо
17 июня, 22:07
От минометного огня боевиков погибли 11 жителей провинции Алеппо
Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор и районе Ард-Сабах города Алеппо. Нуждающимся жителям передали одну тысячу продовольственных наборов.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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