В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 11 машин

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Авария с участием 11 машин произошла на трассе М-8 "Холмогоры", два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления госавтоинспекции.
"В 18.45 18 июня на 59-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском районе Московской области произошло ДТП с участием 11 единиц автотранспорта, в том числе грузового автомобиля. По предварительной информации, в результате происшествия пострадало два человека. По данному факту сотрудниками ДПС ГИБДД оформлен административный материал", - говорится в сообщении.
Добавляется, что, предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика.