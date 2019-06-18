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РИА Новости
Война в Сирии

В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии

Вчера, 22:04
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МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.
Задержания и обыски во вторник были произведены в Мадриде, Валенсии и Толедо, в операции приняли участие 350 сотрудников правоохранительных органов, к операции был подключен Европол. Помимо десяти задержанных под подозрением находятся еще двенадцать человек.
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Во главе организации стоял семейный клан выходцев из Сирии, который через свои легальные компании в Испании занимался подделкой финансовых документов. В них члены группировки указывали более низкие суммы, а разница доходов шла в "черную кассу", откуда часть денег разными способами переправляли в сирийский Идлиб, где жили родственники хозяев компании, связанные с "Аль-Каидой"*.
В апреле прошлого года задержанные смогли наладить транспортное сообщение своих товаров по маршруту Дамаск-Хама-Идлиб, а оттуда в Турцию, воспользовавшись связями с террористическими формированиями, говорится в сообщении МВД.
Один из подозреваемых был арестован в Сирии в 2008 году и приговорен за терроризм к тюремному заключению, после отбытия срока он вернулся в Испанию, где присоединился к "семейному бизнесу".
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Подозреваемые организовывали фальшивые контракты для своих соотечественников, чтобы они могли легально приехать в Испанию, позже многих из них использовали для переправки денег в зону конфликта.
Задержанные подозреваются в принадлежности к преступной группировке, сотрудничестве с террористической организацией, финансировании терроризма, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, подделке документов и содействии нелегально иммиграции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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