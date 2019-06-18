Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Правительство разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками данных Росстата по их динамике.
Отмечается, что анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост с начала года на 17%, а биржевая цена снижается.
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В сообщении правительства говорится, что это связано с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса. Сейчас же происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе.
По итогам проведенного Минэнерго анализа розничных цен на моторное топливо отмечается, что рост цен с начала года соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018-го соглашений. Так, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.
В правительстве добавили, что в условиях роста мировых цен на бензин в конце мая — начале июня цены выросли и во всех субъектах России, больше всего — в Сибирском федеральном округе за счет компенсации роста НДС, который не произошел в январе.
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