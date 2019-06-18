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РИА Новости

Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

Вчера, 22:00
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа автозаправочной станции
На автозаправочной станции
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Правительство разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками данных Росстата по их динамике.
Отмечается, что анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост с начала года на 17%, а биржевая цена снижается.
АЗС
Вчера, 16:38
Производители бензина в мае резко подняли цены
В сообщении правительства говорится, что это связано с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса. Сейчас же происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе.
По итогам проведенного Минэнерго анализа розничных цен на моторное топливо отмечается, что рост цен с начала года соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018-го соглашений. Так, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.
В правительстве добавили, что в условиях роста мировых цен на бензин в конце мая — начале июня цены выросли и во всех субъектах России, больше всего — в Сибирском федеральном округе за счет компенсации роста НДС, который не произошел в январе.
Дорожный знак Автозаправочная станция. Архивное фото
10 июня 2018, 11:00
Эксперт рассказал, как избежать роста цен на бензин до 100 рублей за литр
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Цены на нефтьПравительство РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
" В условиях роста мировых цен..." да какое дело рядовому гражданину до мировых цен?????? Россия что, бензин закупает????Сами добываем нефть, сами её перерабатываем. Внутри страны продавать по фиксированной цене, излишки пусть продают за бугор хоть в 100 раз дороже, коль покупают. Почему не сравнивают ЗП в России с ЗП в развитых странах???? ИМХО.
18 июня, 23:08
Ефимыч 66
34731102
Сказочники. Что же цена на бензин не падала в след за падением цены на нефть? Была выше 100 $, сейчас вдвое ниже, а бензин только дороже.
18 июня, 22:49
ttanya.rossiya.60
27343010
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