В ЕР выбирают депутата в состав делегации на сессии ПАСЕ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Во фракции "Единая Россия" пока не принято решение, кто конкретно из единороссов войдет в состав думской части российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил РИА Новости вице-спикер от фракции Петр Толстой.

"У нас по два депутата на место - основной и резерв. Поэтому кто конкретно поедет (на сессию ПАСЕ в Страсбург), пока не решено", - сказал Толстой.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что коммунисты предложат включить в состав делегации главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, депутатов Веру Ганзя и Ольгу Алимову.

По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, от фракции в состав делегации входят глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий и сам Лебедев.

"У нас делегации во всех международных организациях от парламента были определены три года назад. Они определяются в момент начала работы парламента. Никаких изменений у нас не происходило", - заявил РИА Новости Лебедев.

Как сообщил РИА Новости источник во фракции "Справедливая Россия", от нее будут предложены кандидатуры главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака.

Совет Государственной думы на заседании в среду рассмотрит вопрос о подаче делегацией РФ заявки на участие в очередной сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации и ее руководителя.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.