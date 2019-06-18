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РИА Новости

В ЕР выбирают депутата в состав делегации на сессии ПАСЕ

Вчера, 21:50
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Во фракции "Единая Россия" пока не принято решение, кто конкретно из единороссов войдет в состав думской части российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил РИА Новости вице-спикер от фракции Петр Толстой.
"У нас по два депутата на место - основной и резерв. Поэтому кто конкретно поедет (на сессию ПАСЕ в Страсбург), пока не решено", - сказал Толстой.
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Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что коммунисты предложат включить в состав делегации главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, депутатов Веру Ганзя и Ольгу Алимову.
По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, от фракции в состав делегации входят глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий и сам Лебедев.
"У нас делегации во всех международных организациях от парламента были определены три года назад. Они определяются в момент начала работы парламента. Никаких изменений у нас не происходило", - заявил РИА Новости Лебедев.
Как сообщил РИА Новости источник во фракции "Справедливая Россия", от нее будут предложены кандидатуры главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака.
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Совет Государственной думы на заседании в среду рассмотрит вопрос о подаче делегацией РФ заявки на участие в очередной сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации и ее руководителя.
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Приостановка участия России в работе ПАСЕЕдиная РоссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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