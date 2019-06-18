Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T21:45Z
https://ria.ru/20190618/1555683121.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155565/57/1555655767_31:0:2310:1282_1036x0_80_0_0_05491f0a7fc617fe3018000a43aa13b3.jpg
РИА Новости

Чижов раскритиковал усиление активности НАТО в Черноморском регионе

Вчера, 21:45
710
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Усиление активности НАТО в Черноморском регионе не способствует стабильности, заявил во вторник РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов "на полях" конференции ОЧЭС – ЕС в Брюсселе.
Он, в частности, прокомментировал инцидент с приближением к границе РФ со стороны Черного моря бомбардировщиков В-52 ВВС США.
Стратегический бомбардировщик США B-52 совершил полет над Балтийским морем
Вчера, 19:18
"Гнусно и плаксиво". Эксперт о реакции НАТО на перехват их самолетов Американские СМИ узнали подробности перехвата американских бомбардировщиков B-52H российским истребителем Су-27. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил возросшую активность разведывательных полетов у наших границ.
"Вызовы в Черноморском регионе есть как общие, связанные с глобальными угрозами, так и создаваемые усилением военно-политической активности блока НАТО. Я уже упоминал про бомбардировщики В-52, которые "порхали" вчера вдоль российских границ и на Черном, и на Балтийском море. Конечно, это не способствует стабильности в регионе и улучшению взаимопонимания. Сооружение базы ПРО в Румынии, которая является причерноморским государством, тоже является неблагоприятным фактором", - сказал он.
Говоря о конференции по диалогу Организации черноморского экономического сотрудничества и ЕС, которая прошла во вторник в Брюсселе, постпред России отметил, что сотрудничество на региональном уровне должно строиться на "деполитизированной основе".
"Я не сторонник того, чтобы говорить о конфликтах в таких форматах, как сегодня – на конференции, посвященной сотрудничеству ОЧЭС – ЕС. Взаимодействие на региональном уровне, будь то на Черном, Балтийском или Баренцевом море, должно все-таки строиться на деполитизированной основе", - сказал Чижов.
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
Вчера, 14:37
СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27
Российские истребители Су-27 в понедельник перехватили бомбардировщики В-52Н ВВС США, которые приближались к границе РФ со стороны Черного и Балтийского морей, сообщил национальный центр управления обороной РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.
Организация черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя. Азербайджан принял председательство в ОЧЭС в июне 2018 года.
1410010
Обсудить 0
ВВС СШАВладимир ЧижовНАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий: Россия готова к попыткам США разместить вооружения на Украине
РИА
Новости
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ
Американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon
Три военных самолета провели разведку у российских границ
Последствия обстрела в Донбассе
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс
Лента
новостей
Здание парламента Греции в Афинах
В Афинах отметили, что Евросоюз впервые принимает санкции против Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
В ЕР выбирают депутата в состав делегации на сессии ПАСЕ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН потребовал от России и Турции стабилизировать ситуацию в Идлибе
Иран изучает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежных систем
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер готов встретиться с российскими коллегами
Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
Иранские ракеты способны поразить авианосцы в море, заявил командующий КСИР
Рига
В планах Гитлера не было свободной Латвии, напомнил мэр Риги
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:28Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
10:25На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния