Чижов раскритиковал усиление активности НАТО в Черноморском регионе

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Усиление активности НАТО в Черноморском регионе не способствует стабильности, заявил во вторник РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов "на полях" конференции ОЧЭС – ЕС в Брюсселе.

Он, в частности, прокомментировал инцидент с приближением к границе РФ со стороны Черного моря бомбардировщиков В-52 ВВС США.

"Вызовы в Черноморском регионе есть как общие, связанные с глобальными угрозами, так и создаваемые усилением военно-политической активности блока НАТО. Я уже упоминал про бомбардировщики В-52, которые "порхали" вчера вдоль российских границ и на Черном, и на Балтийском море. Конечно, это не способствует стабильности в регионе и улучшению взаимопонимания. Сооружение базы ПРО в Румынии, которая является причерноморским государством, тоже является неблагоприятным фактором", - сказал он.

Говоря о конференции по диалогу Организации черноморского экономического сотрудничества и ЕС, которая прошла во вторник в Брюсселе, постпред России отметил, что сотрудничество на региональном уровне должно строиться на "деполитизированной основе".

"Я не сторонник того, чтобы говорить о конфликтах в таких форматах, как сегодня – на конференции, посвященной сотрудничеству ОЧЭС – ЕС. Взаимодействие на региональном уровне, будь то на Черном, Балтийском или Баренцевом море, должно все-таки строиться на деполитизированной основе", - сказал Чижов.

Российские истребители Су-27 в понедельник перехватили бомбардировщики В-52Н ВВС США, которые приближались к границе РФ со стороны Черного и Балтийского морей, сообщил национальный центр управления обороной РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.