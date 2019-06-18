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РИА Новости

Минтруд назвал "самые молодые и старые" регионы по возрасту жителей

Вчера, 21:44
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Самыми молодыми" регионами в России по возрасту жителей стали Чечня и Тува, "самым старым" — Тамбовская область, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
По данным Росстата, в минувшем году каждый четвертый россиянин был в возрасте старше трудоспособного. Также число россиян старше 65 лет по сравнению с 2017 годом выросло на 2,8%, с 20,8 миллиона человек до 21,4 миллиона.
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Согласно среднему варианту прогноза Росстата, доля граждан старшего трудоспособного возраста увеличится с 25,5% в 2018-м до 27,4% к 2025 году и составит 40,2 миллиона человек.
В докладе также приводятся данные ведомства о том, что на начало 2019 года сохраняется тенденция к сокращению смертности людей данной возрастной категории. Если в 2013 году она составила 42,2 человека на 1000, то в 2018-м снизилась до 37,7 человек.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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