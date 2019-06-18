Минтруд назвал "самые молодые и старые" регионы по возрасту жителей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Самыми молодыми" регионами в России по возрасту жителей стали Чечня и Тува, "самым старым" — Тамбовская область, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

По данным Росстата, в минувшем году каждый четвертый россиянин был в возрасте старше трудоспособного. Также число россиян старше 65 лет по сравнению с 2017 годом выросло на 2,8%, с 20,8 миллиона человек до 21,4 миллиона.

Согласно среднему варианту прогноза Росстата, доля граждан старшего трудоспособного возраста увеличится с 25,5% в 2018-м до 27,4% к 2025 году и составит 40,2 миллиона человек.