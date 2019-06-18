В Мурманской области дороги к Финляндии и Норвегии станут федеральными

МУРМАНСК, 18 июн - РИА Новости. Достигнута договоренность о передаче в федеральную собственность участков дорог, ведущих к границам Норвегии и Финляндии по территории Мурманской области, их общая протяженность около 500 км. Такое решение было принято на совещании с участием вице-премьера РФ Максима Акимова в Мурманске, сообщил журналистам врио губернатора региона Андрей Чибис.

"Речь идет о двух дорогах, которые являются международными в рамках приграничного сотрудничества. Эта позиция (передача в федеральное подчинение) поддержана. Мы должны в течение ближайших 10 дней отработать сроки, но руководитель "Росавтодора" согласился с тем, что эти дороги в течение 2019-2020 годов нужно забрать в федеральную собственность", - сказал Чибис.

Он отметил, что перевод двух участков дорог "Салла" и "Лотта" в федеральное подчинение сэкономит муниципальным бюджетам порядка 200 млн рублей.

"Это те деньги, которые тратятся на содержание дорог, использующихся как дороги федеральные. Это радикально повысит качество обслуживания", - подчеркнул врио губернатора.