В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Своих жертв подозреваемые искали через интернет, в частности соцсети, обещая им работу официанток в Испании, при этом утверждали, что расходы на дорогу, проживание и документы будут оплачены работодателем, а позже вычтены из зарплаты. В аэропорту их встречал один из членов группировки, который привозил их в гостиницу, где им якобы предстояло работать официантками. Развлекательный клуб находился в муниципалитете Эстепар (провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон). На месте выяснялось, что женщина должна немедленно заплатить тысячу евро, а если денег нет, то она может "отработать". При этом ей запрещалось выходить из комнаты, куда ее поселили, ее унижали и угрожали. График "работы" был по десять часов семь дней в неделю, и чтобы жертва быстро не расплатилась по "долгу", подозреваемые установили систему "штрафов".