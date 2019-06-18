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РИА Новости

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Вчера, 21:22
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
С 2015 года жертвами сексуальной эксплуатации стали более 200 женщин – в основном украинки, а также румынки, болгарки и молдаванки, говорится в сообщении полиции.
Своих жертв подозреваемые искали через интернет, в частности соцсети, обещая им работу официанток в Испании, при этом утверждали, что расходы на дорогу, проживание и документы будут оплачены работодателем, а позже вычтены из зарплаты. В аэропорту их встречал один из членов группировки, который привозил их в гостиницу, где им якобы предстояло работать официантками. Развлекательный клуб находился в муниципалитете Эстепар (провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон). На месте выяснялось, что женщина должна немедленно заплатить тысячу евро, а если денег нет, то она может "отработать". При этом ей запрещалось выходить из комнаты, куда ее поселили, ее унижали и угрожали. График "работы" был по десять часов семь дней в неделю, и чтобы жертва быстро не расплатилась по "долгу", подозреваемые установили систему "штрафов".
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В ходе операции были освобождены одиннадцать женщин. При обыске обнаружены крупные суммы наличными, документация, доказывающая незаконное ведение дел, две машины и компьютерная техника, все банковские счета задержанных заморожены.
Им предъявлены обвинения в членстве в преступной группировке, торговле людьми, преступлениях против иностранцев и против прав трудящихся. Все задержанные находятся в предварительном заключении, клуб закрыт.
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