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РИА Новости

Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ

Вчера, 21:20
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. России не следует возвращаться в ПАСЕ на любых условиях, в том числе соглашаясь на любые ограничения, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любыми средствами.
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"Готов подписаться под формулировкой Меркель, но с "противоположного угла", то есть применительно к позиции российской стороны", - сказал сенатор.
По его словам, "возвращение в ПАСЕ любыми средствами, в том числе через согласие с ограниченными хоть в чем-либо полномочиями, для нашей делегации неприемлемо".
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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Константин КосачевАнгела МеркельПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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