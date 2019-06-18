Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. России не следует возвращаться в ПАСЕ на любых условиях, в том числе соглашаясь на любые ограничения, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любыми средствами.

"Готов подписаться под формулировкой Меркель, но с "противоположного угла", то есть применительно к позиции российской стороны", - сказал сенатор.

По его словам, "возвращение в ПАСЕ любыми средствами, в том числе через согласие с ограниченными хоть в чем-либо полномочиями, для нашей делегации неприемлемо".

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.