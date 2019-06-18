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РИА Новости
Мурманская область

Инвестиции в мурманский транспортный узел составят 130 миллиардов рублей

Вчера, 21:19
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 18 июн – РИА Новости. Инвестиции в проект развития глобального проекта мурманского транспортного узла (ТУ) составят около 130 миллиардов рублей, а его реализация даст дополнительно около 1 тысячи рабочих мест и 4 миллиарда рублей ежегодных налогов, сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
Ход реализации проекта мурманского транспортного узла во вторник осмотрел вице-премьер правительства РФ Максим Акимов. По словам Чибиса, по итогам была зафиксирована необходимость максимально быстрого прохождения всех разрешительных процедур и начала работы в акватории.
"Те деньги, о которых мы сегодня говорили – это более 130 млрд рублей в принципе в проект и 34 млрд только в один порт "Лавна" – это создает нам дополнительную тысячу рабочих мест и порядка 4 млрд налогов ежегодно", - сказал Чибис.
Он также отметил, что на территории области будет создан штаб с участием федеральных структур, который в том числе необходим для привлечения новых инвесторов.
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис
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"130 млрд руб – это порт, железнодорожные подъезды, все мостовые переходы. Это гигантская стройка в масштабах нашей страны. Даже вице-премьер Максим Акимов отметил, что это масштаб уровня космодрома. Принципиально важно сегодня то, что мы привлекаем новых инвесторов", - отметил врио главы региона.
Он добавил, что уже ведутся переговоры с компанией "Фосаго" по строительству терминала для перевалки удобрений – соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ. Есть задача перемещения нефтяного терминала из акватории на сушу для минимизации экологических рисков. Обсуждается вопрос строительства контейнерного терминала.
Как отметил на совещании по вопросам развития инфраструктуры в Мурманской области Акимов, "предстоит еще поработать над привлечением других грузов, помимо нашего основного объема – угля", - сказал Акимов на совещании во вторник. Чибис добавил, что проект позволит "обеспечить совершенно другой уровень грузопотока и использовать максимально потенциал Севморпути".
Мурманский транспортный узел (МТУ) — крупнейший у северных берегов РФ, а мурманский порт — самый северный из незамерзающих портов РФ. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной-Лавна, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива.
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
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