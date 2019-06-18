Три военных самолета провели разведку у российских границ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У российских границ заметили три иностранных самолета, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Так, радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, поднявшийся в небо с авиабазы в Линчепинге, пролетел у побережья Калининградской области. Скорость составила 726,7 километра в час, высота — почти 11,3 километра над землей.
В 10:30 по московскому времени с полигона НАТО Сигонелла на острове Сицилия взлетел беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером10-2043 и позывным UAVGH000. Аппарат провел разведку у линии разграничения в Донбассе, а затем в 19:05 мск переместился в воздушное пространство у Черноморского побережья России и облетел Крым.
В 19:10 московскому времени разведку у границ полуострова провел и противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168997. Воздушное судно курсировало в указанном районе на высоте более 9,5 километра со скоростью 734,7 километра в час.
19:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 июня 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 168997, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, проводит патрулирование вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/6W7YGz9kCo
В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, только на прошлой неделе у рубежей страны было замечено 29 летательных аппаратов. Чтобы не допустить нарушения границы, российские истребители поднимались в воздух десять раз.
По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Эксперт особо отметил активность со стороны США.