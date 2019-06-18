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РИА Новости

Три военных самолета провели разведку у российских границ

Вчера, 21:21
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© Flickr / Andrew W. SieberАмериканский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon
Американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon
© Flickr / Andrew W. Sieber
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У российских границ заметили три иностранных самолета, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Так, радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, поднявшийся в небо с авиабазы в Линчепинге, пролетел у побережья Калининградской области. Скорость составила 726,7 километра в час, высота — почти 11,3 километра над землей.
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В 10:30 по московскому времени с полигона НАТО Сигонелла на острове Сицилия взлетел беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером10-2043 и позывным UAVGH000. Аппарат провел разведку у линии разграничения в Донбассе, а затем в 19:05 мск переместился в воздушное пространство у Черноморского побережья России и облетел Крым.
В 19:10 московскому времени разведку у границ полуострова провел и противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168997. Воздушное судно курсировало в указанном районе на высоте более 9,5 километра со скоростью 734,7 километра в час.
В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, только на прошлой неделе у рубежей страны было замечено 29 летательных аппаратов. Чтобы не допустить нарушения границы, российские истребители поднимались в воздух десять раз.
По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Эксперт особо отметил активность со стороны США.
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