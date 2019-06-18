Три военных самолета провели разведку у российских границ

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, только на прошлой неделе у рубежей страны было замечено 29 летательных аппаратов. Чтобы не допустить нарушения границы, российские истребители поднимались в воздух десять раз.