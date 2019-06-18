Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Работы астраханских школьников, которые получили ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), проверены, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Ранее в региональном министерстве заявили, что работы трех школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за использования "неправильных" чернил. Согласно правилам ЕГЭ, бланки необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы. В ведомстве также уточнили, что аннулирование трех работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Позже стало известно, что, несмотря на нарушение со стороны выпускников, было решено рассмотреть их работы конфликтной комиссией. Школьники узнают свои результаты в среду.
"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены. Результаты в среду будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссией Астраханской области и ребята смогут с ними ознакомиться", - рассказали в ведомстве.