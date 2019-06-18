Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ

Ранее в региональном министерстве заявили, что работы трех школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за использования "неправильных" чернил. Согласно правилам ЕГЭ, бланки необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы. В ведомстве также уточнили, что аннулирование трех работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Позже стало известно, что, несмотря на нарушение со стороны выпускников, было решено рассмотреть их работы конфликтной комиссией. Школьники узнают свои результаты в среду.