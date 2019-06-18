Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T21:17Z
https://ria.ru/20190618/1555682671.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155493/91/1554939197_0:0:2807:1580_1036x0_80_0_0_2a2aeee8b64ca926ecf0175d7aa56cb0.jpg
РИА Новости

Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ

Вчера, 21:17
75874
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Работы астраханских школьников, которые получили ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), проверены, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Ранее в региональном министерстве заявили, что работы трех школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за использования "неправильных" чернил. Согласно правилам ЕГЭ, бланки необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы. В ведомстве также уточнили, что аннулирование трех работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Позже стало известно, что, несмотря на нарушение со стороны выпускников, было решено рассмотреть их работы конфликтной комиссией. Школьники узнают свои результаты в среду.
"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены. Результаты в среду будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссией Астраханской области и ребята смогут с ними ознакомиться", - рассказали в ведомстве.
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
17 июня, 22:11
В Госдуме предложили подумать о централизованной закупке ручек для ЕГЭ
1542011114754
Обсудить 20
РособрнадзорАстраханская областьОбщество
Популярные комментарии
Выжечь надо каленым железом эту заграничную нечисть из образования и вернуть союзные экзамены.
18 июня, 22:18
zzv.rom.36
105010011
Неужели наши учителя, профессура и другие умные головы не смогли бы дать оценку ученикам Российских школ?! Враньё!!! И это предложение Госдумы, вслушайтесь, О централизованной ЗАКУПКЕ ручек для ЕГЭ! Они что там, совсем свихнулись! Им что там, заняться нечем! Такие "глобальные" вопросы решают!СМЕШНО!!!
18 июня, 22:34
Vladimir Bachaev
6551008
Рекомендуем
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Принц Уильям
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 11 машин
Пожар в городе Каменске-Уральском
В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:28Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
10:25На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния