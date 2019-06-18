Волгоградский губернатор обсудил инвестпроекты с главой Минпромторга

ВОЛГОГРАД, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым реализацию инвестиционных проектов в регионе, сообщает пресс-служба администрации области.

По информации ведомства, во вторник Мантуров обсудил с Бочаровым в Москве реализацию инвестиционных проектов в промышленности за последние пять лет.

"На встрече было отмечено, что за истекший период в промышленности Волгоградской области создано 5,6 тысячи новых рабочих мест, более 50 современных производств. Это позволило за пять лет увеличить объем выпуска продукции почти в два раза — впервые показатель достиг одного триллиона рублей", - говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что на встрече было уделено внимание созданию алюминиевого кластера на базе Волгоградского алюминиевого завода, который возобновил после долгого простоя электролизное производство, а также организации на заводе "Химпром" выпуска метанола (производство на стадии проектирования). Кроме того, Бочаров сообщил о планах реализации проектов на площадках предприятия "Красный Октябрь", тракторном и судостроительном заводах, заводе буровой техники, а также кранового завода в городе Камышин.