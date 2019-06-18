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РИА Новости

Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Вчера, 21:14
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
"Президент провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени", - говорится в сообщении.
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На совещании присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Фотографии с совещания опубликованы на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе программы глава государства ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
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Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
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