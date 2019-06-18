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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавшего в драке в Чемодановке

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Житель села Чемодановка близ Пензы, госпитализированный после массовой драки, остается в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе областного минздрава.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. Пресс-служба губернатора в понедельник сообщала, что врачи наблюдают положительную динамику в состоянии пострадавшего, он переведен из 6-й горбольницы Пензы в областную больницу.
"Пациент находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи отмечают в его состоянии небольшую положительную динамику. В областной больнице имени Н.Н. Бурденко ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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