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РИА Новости
Война в Сирии

Генсек ООН потребовал от России и Турции стабилизировать ситуацию в Идлибе

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 18 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Турцию срочно принять меры для стабилизации ситуации в Идлиб.
“Я обращаюсь, в частности, и к гарантам Астаны, и к Российской Федерации, и к Турции, учитывая, что они - подписанты меморандума о взаимопонимании по Идлибу от сентября 2018 года, что они должны безотлагательно стабилизировать ситуацию”, - сказал Гутерреш журналистам.
Он в очередной раз выразил “глубокую обеспокоенность эскалацией боевых действий в Идлибе”.
“И ситуация особенно опасна с учетом вовлечения все большего числа субъектов. Опять же, гражданские лица платят огромную цену. И позвольте мне подчеркнуть, что даже в борьбе с терроризмом необходимо обеспечить полное соблюдение международного права в области прав человека и гуманитарного права”, - добавил глава ООН.
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“Как я уже неоднократно говорил, военного решения сирийского кризиса нет. С самого начала было ясно, и остается ясным восемь лет спустя, что решение должно быть политическим”, - заключил Гутерреш.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
В Казахстане прошли уже 10 раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииАнтониу ГутеррешТурцияСирияООНРоссия
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