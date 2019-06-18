В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Свердловские следователи организовали проверку информации о том, что жители города Серов на собственные средства отремонтировали мост, который ведет через реку в соседний поселок, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее местный журналист Дмитрий Скрябин на своем канале в Youtube опубликовал ролик, в котором рассказал, что жители Серова в третий раз самостоятельно отремонтировали мост через реку, собрав на эти цели 170 тысяч рублей. Как он отметил, в это же время мэрия Серова начала установку на въезде в город инсталляции с надписью "Я люблю Серов", стоимость которой, по его словам, оценивается в 2,7 миллиона рублей.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.