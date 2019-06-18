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РИА Новости

Слуцкий: Россия готова к попыткам США разместить вооружения на Украине

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ готовы к возможным попыткам США разместить свои вооружения на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Давайте вспомним, что в том или ином виде у особо одаренных ребят в Вашингтоне такие идеи проскальзывали во времена еще президента (Петра) Порошенко. Но этого не было сделано. Если хотите мою личную экстраполяцию, то нет, вряд ли. Но попытки такого плана могут происходить", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, могут ли США разместить свои вооружения, базы на Украине.
Слуцкий отметил, что "Россия в любом случае готова ответить на любые подобного рода шаги".
"Сегодня наши Вооруженные силы как никогда обладают высокой боеготовностью. Так, чтобы ни один волосок не упал с головы ни одного россиянина", - сказал глава думского комитета.
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