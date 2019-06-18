Слуцкий: Россия готова к попыткам США разместить вооружения на Украине

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ готовы к возможным попыткам США разместить свои вооружения на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сегодня наши Вооруженные силы как никогда обладают высокой боеготовностью. Так, чтобы ни один волосок не упал с головы ни одного россиянина", - сказал глава думского комитета.