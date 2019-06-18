Космонавты будут проходить подготовку в университете спецназа в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 июн – РИА Новости. Российские космонавты будут проходить подготовку на базе Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе, сообщил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В программе альпинистская, воздушно-десантная подготовка, курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи.

"В программе подготовки космонавтов много общего с тем, что требуется для подготовки людей в спецназе. Было бы непозволительной роскошью создавать новые структуры, когда здесь продолжается развертывание такой прекрасной базы. Мы можем со следующего года начинать специальную парашютную подготовку. На сегодня мы вынуждены дробить виды подготовки на разные учреждения. Одно мероприятие в одном месте, другое в другом. Здесь мы можем значительную часть (подготовки) интегрировать в одном месте", - сказал Власов.

Он отметил, что в Чечне также можно проводить один из видов подготовки выживания после приземления в незапланированном районе, в данном случае в горном ландшафте, заметив, что "бросали космонавтов в болотистую местность, где они должны три дня продержаться, так же и на море", поскольку "физической подготовке космонавтов уделяется большое внимание".

Во вторник в Чечню прибыла делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина во главе с начальником Павлом Власовым и первым заместителем начальника Юрием Маленченко.

Делегация посетила Российский университет спецназа в Гудермесе и встретилась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.