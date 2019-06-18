Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Врач-терапевт Наталья Уклеина рассказала, почему канцлеру Германии Ангеле Меркель могло стать плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее мнению, состояние немецкого лидера могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете. Причиной этого может стать отравление, при котором организм теряет микроэлементы.

"Там тоже, когда сахар повышается резко, отмечается повышенная сухость. Сразу вся жидкость пропотевает с почками, и там сразу же наступает такая сухость", — заявила Уклеина в интервью телеканалу "360"

Врача удивило, что во время недомогания Меркель смогла стоять и понимать, что происходит вокруг во время церемонии приветствия. Она добавила, что обычно в таком состоянии люди даже не могут ходить.

Уклеина обратила внимание, что подобные приступы чрезвычайно опасны для жизненно важных органов.

"Прежде всего, сердце и головной мозг, в последующем это могут быть судороги. Сейчас-то тремор, а там могут быть уже судороги до потери сознания", — объяснила специалист.