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РИА Новости

Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель

Вчера, 20:30
114629
© AFP 2019 / Omer MessingerФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© AFP 2019 / Omer Messinger
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Врач-терапевт Наталья Уклеина рассказала, почему канцлеру Германии Ангеле Меркель могло стать плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее мнению, состояние немецкого лидера могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете. Причиной этого может стать отравление, при котором организм теряет микроэлементы.
"Там тоже, когда сахар повышается резко, отмечается повышенная сухость. Сразу вся жидкость пропотевает с почками, и там сразу же наступает такая сухость", — заявила Уклеина в интервью телеканалу "360".
Врача удивило, что во время недомогания Меркель смогла стоять и понимать, что происходит вокруг во время церемонии приветствия. Она добавила, что обычно в таком состоянии люди даже не могут ходить.
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Вчера, 18:08
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ей стало плохо
Уклеина обратила внимание, что подобные приступы чрезвычайно опасны для жизненно важных органов.
"Прежде всего, сердце и головной мозг, в последующем это могут быть судороги. Сейчас-то тремор, а там могут быть уже судороги до потери сознания", — объяснила специалист.
Меркель внезапно стало плохо во время церемонии приветствия Зеленского в Берлине. Канцлера стало колотить, и в течение минуты она поменяла положение рук около десяти раз, чтобы унять тремор. Президент Украины продолжил стоять на красной дорожке и никак не помог Меркель. Позднее во время пресс-конференции канцлер заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания в жаркую погоду.
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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И эти люди руководят странами...
18 июня, 20:37
Петр Грин
410016
Желаю никому не болеть. И фрау Меркель тоже.
18 июня, 21:26
bbrandvorotnik
1200000
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