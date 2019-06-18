Зеленский обсудил с президентом Германии работу "нормандского формата"

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, главы государств обсудили работу "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщила во вторник пресс-служба администрации украинского главы государства.
Зеленский во вторник прибыл с однодневным визитом в Германию. Он провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В понедельник Зеленский был с визитом в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата", - говорится в сообщении.
По слова Зеленского, для Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. "Он был в Донбассе, когда все начиналось", - цитирует Зеленского пресс-служба.
17 июня, 19:25Макрон не исключил встречи в "нормандском формате"