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РИА Новости

Зеленский обсудил с президентом Германии работу "нормандского формата"

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, главы государств обсудили работу "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщила во вторник пресс-служба администрации украинского главы государства.
Зеленский во вторник прибыл с однодневным визитом в Германию. Он провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В понедельник Зеленский был с визитом в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата", - говорится в сообщении.
По слова Зеленского, для Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. "Он был в Донбассе, когда все начиналось", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
17 июня, 19:25
Макрон не исключил встречи в "нормандском формате"
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Франк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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