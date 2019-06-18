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РИА Новости

В Мали при нападении боевиков погибли не менее 38 человек

Вчера, 20:29
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© AFP 2019 / Habibou KouyateСотрудники сил безопасности Мали
Сотрудники сил безопасности Мали
© AFP 2019 / Habibou Kouyate
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Не менее 38 человек погибли, трое пострадали в результате нападения вооруженных людей в понедельник в деревнях в центральном районе Мали, сообщает агентство Agence de Presse du Mali со ссылкой на местные источники.
Первая атака злоумышленников, намеревавшихся напасть на населенный пункт Дангафани II (Dangafani II), была отбита местной бригадой ополченцев, однако затем они вернулись примерно в 19 часов по местному времени (22.00 мск), убив 24 молодых человека и ранив троих других.
Сгоревший автомобиль боевиков-исламистов
10 июня, 14:58
В Мали почти сто человек погибли из-за нападения неизвестных, сообщили СМИ
Боевики забрали скот и сожгли несколько домов.
Вероятно, те же боевики напали на грузовик в населенном пункте Йоро. Они заставили пассажиров выйти и убили 14 из них.
На место происшествия были направлены дополнительные силы военнослужащих, чтобы выяснить точные обстоятельства нападения и найти нападавших или их сообщников.
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