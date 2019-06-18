В Мали при нападении боевиков погибли не менее 38 человек

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Не менее 38 человек погибли, трое пострадали в результате нападения вооруженных людей в понедельник в деревнях в центральном районе Мали, сообщает агентство Agence de Presse du Mali со ссылкой на местные источники.

Первая атака злоумышленников, намеревавшихся напасть на населенный пункт Дангафани II (Dangafani II), была отбита местной бригадой ополченцев, однако затем они вернулись примерно в 19 часов по местному времени (22.00 мск), убив 24 молодых человека и ранив троих других.

Боевики забрали скот и сожгли несколько домов.

Вероятно, те же боевики напали на грузовик в населенном пункте Йоро. Они заставили пассажиров выйти и убили 14 из них.