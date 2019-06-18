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РИА Новости

"Домодедово" и S7 опровергли данные о жесткой посадке лайнера с Киркоровым

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту "Домодедово"
Самолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Информация о жесткой посадке в "Домодедово" самолета S7, среди пассажиров которого был певец Филипп Киркоров, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службах аэропорта и авиакомпании.
Ранее Киркоров рассказал РИА Новости, что самолет, на котором он возвращался с детьми из Болгарии, совершил жесткую посадку в "Домодедово", но все закончилось благополучно.
"Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме", - сказал собеседник агентства в "Домодедово".
В пресс-службе авиакомпании S7 также сообщили РИА Новости, что информация о жесткой посадке не соответствует действительности.
"По решению командира воздушного судна, из-за ветра, был выполнен уход на второй круг. После чего самолет совершил посадку в штатном режиме. Самолет уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию", - сказала собеседница агентства.
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Домодедово (аэропорт)S7 AirlinesФилипп КиркоровМоскваПроисшествия
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