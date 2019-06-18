"Домодедово" и S7 опровергли данные о жесткой посадке лайнера с Киркоровым

Самолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту "Домодедово". Архивное фото

Самолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту "Домодедово"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Информация о жесткой посадке в "Домодедово" самолета S7, среди пассажиров которого был певец Филипп Киркоров, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службах аэропорта и авиакомпании.

Ранее Киркоров рассказал РИА Новости, что самолет, на котором он возвращался с детьми из Болгарии, совершил жесткую посадку в "Домодедово", но все закончилось благополучно.

"Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме", - сказал собеседник агентства в "Домодедово".

В пресс-службе авиакомпании S7 также сообщили РИА Новости, что информация о жесткой посадке не соответствует действительности.