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РИА Новости

Власти Москвы считают правила платной парковки оптимальными

Вчера, 20:15
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатная парковка на улице Рождественка в Москве
Платная парковка на улице Рождественка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Москвы, говоря об инициативе по введению 10-минутного интервала перед оплатой платной парковки, считают организацию платных парковок в столице оптимальной и не нуждающейся в изменениях, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Во вторник депутаты фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение палаты законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки автомобиля. Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы.
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"В плане организации платных парковок Москва имеет самый обширный опыт в России. Учитывая это, мы считаем действующие правила парковки в Москве оптимальными", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что при внесении законопроекта его авторы не обращались к правительству Москвы за актуальной информацией и статистикой.
"Мы считаем, что у городов должно быть больше самостоятельности для принятия решений, однако если законопроект будет принят, мы безоговорочно выполним все требования", - добавили в пресс-службе.​
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