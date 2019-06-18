Власти Москвы считают правила платной парковки оптимальными

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Москвы, говоря об инициативе по введению 10-минутного интервала перед оплатой платной парковки, считают организацию платных парковок в столице оптимальной и не нуждающейся в изменениях, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Во вторник депутаты фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение палаты законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки автомобиля. Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы.

"В плане организации платных парковок Москва имеет самый обширный опыт в России. Учитывая это, мы считаем действующие правила парковки в Москве оптимальными", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что при внесении законопроекта его авторы не обращались к правительству Москвы за актуальной информацией и статистикой.