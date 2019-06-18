В подмосковном Одинцове расселяют собственников ветхого жилья

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Благодаря жилой системе "Кварта" от компании "ЮАССТРОЙ" жители Одинцовского округа переедут из ветхого жилья в новый комплекс на Можайском шоссе. Его начали возводить еще в 2018 году, а сегодня переселения ждет уже вторая волна жильцов. Об этом сообщил телеканал . Благодаря жилой системе "Кварта" от компании "ЮАССТРОЙ" жители Одинцовского округа переедут из ветхого жилья в новый комплекс на Можайском шоссе. Его начали возводить еще в 2018 году, а сегодня переселения ждет уже вторая волна жильцов. Об этом сообщил телеканал "360"

Дома строятся в историческом районе Московской области с опорой на опыт европейских архитекторов. Несколько десятков подмосковных малоэтажек в Одинцове буквально разваливаются на глазах. "Кварта" — это не просто очередной проект застройщика "ЮАССТРОЙ", а город в городе. План развития инфраструктуры жилого комплекса уже готов.

Жительница Одинцова Надежда Сидоренко уже почти 40 лет живет в доме, в котором буквально сыплется с потолка штукатурка.

"Только бы сказали, дали ключи, я с одним чемоданом просто бы убежала", — говорит Надежда Сидоренко.

Так что планы застройщика снести дом, а на его месте возвести новую многоэтажку она восприняла с большим воодушевлением.

Обладательница нового жилья Нина Лапоткина рассказала, что застройщик выполнил свои обязательства. У женщины в новой квартире качественный ремонт, высокие потолки и больше квадратных метров.