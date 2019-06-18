Иранские ракеты способны поразить авианосцы в море, заявил командующий КСИР

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что иранские баллистические ракеты способны поразить авианосцы в море, передает телеканал Press TV.
Ранее высокопоставленный советник командующего КСИР Мортеза Корбани заявил, что Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "совершенно секретного" оружия.
"Иранские баллистические ракеты точны настолько, что могут поразить авианосцы в море. Если мы сможем атаковать американские авианосцы, то это полностью поменяет военный баланс", - заявил Салами.
Он также добавил, что технология иранских баллистических ракет изменила баланс сил на Ближнем Востоке и в регионе.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством – спонсором терроризма". После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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