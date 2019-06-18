Подмосковные спасатели продолжат сотрудничество с добровольцами

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Подмосковное правительство подписало ряд новых соглашений, согласно которым спасатели региона продолжат сотрудничество с добровольцами, сообщил телеканал . Подмосковное правительство подписало ряд новых соглашений, согласно которым спасатели региона продолжат сотрудничество с добровольцами, сообщил телеканал "360"

Добровольческое движение в Московской области развивается по поручению главы региона Андрея Воробьева. Подмосковное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с Российским союзом спасателей (Россоюзспас).

В настоящее время в области создается добровольческий ресурсный центр, который позволит координировать широкий спектр вопросов, связанных с развитием волонтерского движения, обучением новичков и их привлечением для участия в мероприятиях.

Добровольцы оказывают содействие пожарно-спасательным подразделениям региона и помогают защищать жителей Подмосковья от различных угроз техногенного и природного характера.

В подмосковном отделении Россоюзспаса числятся более 2 тысяч человек. Специалисты союза приняли участие в 400 мероприятиях на территории области в прошлом году.

"Добровольные пожарные и спасатели помогают коллегам из Главного управления МЧС по Московской области и Мособлпожспаса в поиске заблудившихся в лесах, тушении природных пожаров, проведении профилактической работы с населением", — отметил Дмитрий Пестов, вице-губернатор региона.

Развитие подмосковной системы 112 и активное участие волонтеров позволяют повысить эффективность поиска и спасения людей. Правительство Московской области подписало соглашение о продолжении сотрудничества с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Вопрос спасения людей, заблудившихся в лесах, остается актуальным в Подмосковье. Несколько лет в системе 112 работает функция геопозиционирования, позволяющая определить местонахождение заявителя. Благодаря этому поиск и спасение людей стали эффективнее. Только за последние два года из лесов Подмосковья вывели порядка 1,4 тысячи потерявшихся, в том числе свыше 120 детей.