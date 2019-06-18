На Филиппинах 6,6 тысяч человек погибли за три года борьбы с наркотиками

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Около 6,6 тысячи подозреваемых погибли почти за три года интенсивной кампании на Филиппинах против нелегальных наркотиков, арестовано 240,5 тысяч человек, и 1,28 миллиона человек сдались властям, сообщает газета Около 6,6 тысячи подозреваемых погибли почти за три года интенсивной кампании на Филиппинах против нелегальных наркотиков, арестовано 240,5 тысяч человек, и 1,28 миллиона человек сдались властям, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе антинаркотических операций на конец ноября 2018 года были убиты свыше 5 тысяч человек.

Во вторник глава филиппинской полиции Оскар Албаялде в ходе конференции подвел итоги войны с наркотиками на Филиппинах за период с 1 июля 2016 года по 31 мая 2019-го. Он уточнил, что почти 12,2 тысячи из 42 тысяч кварталов (барангаев) или деревень по всей стране уже были объявлены свободными от наркотиков.

"Мы на пути к значительному сокращению, если не полной ликвидации незаконных наркотиков в стране. Но нужно проделать еще большую работу… Нам необходимо, чтобы вся нация вместе боролась с этой угрозой", - заявил газете представитель филиппинской полиции Бернард Банак.

Он подчеркнул важность единой семьи для того, "чтобы дети находились под защитой и хорошо обучались". Как он полагает, это поможет избежать употребления незаконных наркотиков.

Также уточняется, что, согласно отдельным данным Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками (PDEA), по состоянию на первый квартал этого года власти уже изъяли незаконных наркотиков и лабораторного оборудования на 32,4 миллиарда филиппинских песо (около 625 миллионов долларов).