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РИА Новости

На Филиппинах 6,6 тысяч человек погибли за три года борьбы с наркотиками

Вчера, 20:10
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© AP PhotoСотрудники полиции проводят досмотр автомобилей в рамках антинаркотического рейда в городе Макилала, Филиппины
Сотрудники полиции проводят досмотр автомобилей в рамках антинаркотического рейда в городе Макилала, Филиппины
© AP Photo
Сотрудники полиции проводят досмотр автомобилей в рамках антинаркотического рейда в городе Макилала, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Около 6,6 тысячи подозреваемых погибли почти за три года интенсивной кампании на Филиппинах против нелегальных наркотиков, арестовано 240,5 тысяч человек, и 1,28 миллиона человек сдались властям, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на данные полиции.
Ранее сообщалось, что в ходе антинаркотических операций на конец ноября 2018 года были убиты свыше 5 тысяч человек.
Во вторник глава филиппинской полиции Оскар Албаялде в ходе конференции подвел итоги войны с наркотиками на Филиппинах за период с 1 июля 2016 года по 31 мая 2019-го. Он уточнил, что почти 12,2 тысячи из 42 тысяч кварталов (барангаев) или деревень по всей стране уже были объявлены свободными от наркотиков.
"Мы на пути к значительному сокращению, если не полной ликвидации незаконных наркотиков в стране. Но нужно проделать еще большую работу… Нам необходимо, чтобы вся нация вместе боролась с этой угрозой", - заявил газете представитель филиппинской полиции Бернард Банак.
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Он подчеркнул важность единой семьи для того, "чтобы дети находились под защитой и хорошо обучались". Как он полагает, это поможет избежать употребления незаконных наркотиков.
Также уточняется, что, согласно отдельным данным Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками (PDEA), по состоянию на первый квартал этого года власти уже изъяли незаконных наркотиков и лабораторного оборудования на 32,4 миллиарда филиппинских песо (около 625 миллионов долларов).
Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.
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