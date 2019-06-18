Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T20:07Z
https://ria.ru/20190618/1555681509.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155568/17/1555681746_305:0:2806:1407_1036x0_80_0_0_f3170dd7ed19fc4c37121c11b256c62b.jpg
РИА Новости

Трамп сменил главу Пентагона

Вчера, 20:07
36540
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны США, написал в твиттере президент Дональд Трамп.

"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате. — Прим. ред.), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны", — написал Трамп.

Президент добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот "отлично справится".
Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.
Шанахан стал и. о. главы Пентагона в начале 2019 года. Перед назначением работал замминистра обороны. Ранее он занимал пост старшего вице-президента Boeing, где занимался как гражданскими, так и военными проектами. В частности, в сфере его ответственности были некоторые системы ПРО и лазерные установки.
Здание Пентагона. Архивное фото
Вчера, 17:26
Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов
6319634131254
Обсудить 11
Министерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
В Лондоне убили россиянина
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Лента
новостей
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
В России прошли масштабные обыски по делу о финансировании ИГ*
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации
СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:28Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
10:25На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния