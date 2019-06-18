Трамп сменил главу Пентагона

"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате. — Прим. ред.), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны", — написал Трамп.

Шанахан стал и. о. главы Пентагона в начале 2019 года. Перед назначением работал замминистра обороны. Ранее он занимал пост старшего вице-президента Boeing, где занимался как гражданскими, так и военными проектами. В частности, в сфере его ответственности были некоторые системы ПРО и лазерные установки.