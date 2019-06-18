Защита обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защита обжаловала приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, которому суд дал 11 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 160 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.

"Сегодня мы получили приговор. Сегодня же я подала апелляционную жалобу. Прошу отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный", - сказала она.

Евменина отметила, что проанализирует текст приговора и подаст мотивированное дополнение к жалобе.

Прокурор просил о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по статье об организации преступного сообщества, признав виновным только в мошенничестве.

Обвинение считает, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.