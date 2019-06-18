Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос

ГРОЗНЫЙ, 18 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в Чечню прибыла делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина во главе с начальником Центра подготовки космонавтов Павлом Власовым и первым заместителем начальника Центра Юрием Маленченко.

Делегация посетила Российский университет спецназа в Гудермесе и встретилась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В ходе встречи в резиденции в Грозном гости и глава Чечни вышли на прямую связь с Кононенко.

"Рамзан Ахматович, очень хорошо видел город Грозный, я делал снимок в 2015 году и в этом году, город разросся, стал ярче", - поведал Кононенко.

Кадыров пригласил космонавта в Грозный после возвращения на Землю, пошутив при этом "только меня в космос не приглашайте". Кононенко рассказал, что 25 июня возвращается на землю после 205 суток пребывания в космосе, и с удовольствием принял приглашение.

Власов подчеркнул, что "все задачи, которые были возложены, Олег Дмитриевич и экипаж выполнили достойно". "Завтра посадочная комиссия, так что, Олег Дмитриевич, собирайте чемоданы, готовьтесь, будем встречать", - обратился Власов к космонавту.