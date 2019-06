Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос

© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)

Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.