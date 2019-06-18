Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Самолет, на борту которого находился певец Филипп Киркоров со своими детьми, не смог сесть с первой попытки в Москве.
"Всё хорошо закончилось, слава богу, благодаря профессионализму пилотов. Мы летели с гастролей из Варны, я вместе с детьми. Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились. Дети испугались, конечно, приятного мало, но я их успокоил, что это американские горки, мы едем в "Диснейлэнд", а это - генеральная репетиция", - рассказал Киркоров РИА Новости.
Певец поблагодарил пилотов, которые достойно справились с ситуацией.
"Все хорошо, что хорошо кончается, мы уже разъехались по домам", - сказал он.
Позже в пресс-службе аэропорта "Домодедово" сообщили, что самолет совершил посадку в штатном режиме. Командир воздушного судна решил пойти на второй круг из-за ветра.