Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве

"Всё хорошо закончилось, слава богу, благодаря профессионализму пилотов. Мы летели с гастролей из Варны, я вместе с детьми. Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились. Дети испугались, конечно, приятного мало, но я их успокоил, что это американские горки, мы едем в "Диснейлэнд", а это - генеральная репетиция", - рассказал Киркоров РИА Новости.