Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T20:05Z
https://ria.ru/20190618/1555681104.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_8593a437c45fb1ad4cf138c76b07fce8.jpg
РИА Новости

Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США

Вчера, 19:51
30568
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Sina.
Как говорится в материале, российские аппараты могут парализовать GPS-системы Пентагона, из-за чего Соединенные Штаты терпят "одно поражение за другим". Отсутствие сигнала GPS значительно снижает боеспособность вооружений и приводит к расходованию боеприпасов впустую, поясняет автор статьи.
Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму
9 июня, 18:43
NI назвал ракетный комплекс "Утес" в Крыму "убийцей кораблей"
Из-за этого Вашингтон стал в спешке разрабатывать GPS-оборудование, которое было бы устойчивым против организационных помех. Сейчас производится первое поколение такой техники, однако американские Вооруженные силы уже настаивают на ее модернизации до второго или даже третьего поколения. Причиной этого становятся российские разработки, которые создают Пентагону все новые и новые угрозы.
"Однако из-за того, что система GPS оказалась подвержена помехам, ложным сигналам и неполадкам на спутниках, Соединенным Штатам, возможно, придется от нее отказаться, так как она только ослабляет их Вооруженные силы", — говорится в материале.
По мнению автора, обеспокоенность американского военного руководства спровоцировало "применение Россией глушителей GPS в Сирии, Северной Европе и на Скандинавском полуострове", которое вывело из строя приемники стран — членов НАТО.
Стратегическая АПЛ проекта 955 Борей Александр Невский. Архивное фото
27 сентября 2018, 23:45
"Опередили время": СМИ назвали три самые желанные военные разработки России
"Это стало огромным успехом для российских военных навигационных технологий", — пишет Sina.
Как подчеркивается в материале, Россия "не сидит сложа руки" и занимается совершенствованием технологий в области GPS. Так, в стране было создано новое поколение глушителей, полностью блокирующих работу приемников.
"Для подобных действий необходимо обладать развитыми электронными коммуникационными технологиями и превосходными знаниями в области математики, а русские как раз этим и славятся", — резюмирует автор.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
17 апреля 2018, 14:39
Россия против НАТО: чье оружие сильнееСравнение "Борея" с "Огайо", Су-27 с F-16, "Ярса" с Minuteman и другой боевой техники из России и стран НАТО — в инфографике ria.ru
7164682315
Обсудить 12
КитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не забрели бы без навигаторов под Москву.
18 июня, 19:53
Юрий Иванов
31200016
тамагавкам не нужен жпс
18 июня, 20:17
Sikosi Nakosi
3000020
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
Лента
новостей
В Лондоне убили россиянина
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Эксперт прокомментировал идею "Нафтогаза" о свопе вместо транзита газа
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат
Уроженка Украины рассказала об изменениях в жизни после обращения к Путину
Истребитель Су-27СМ
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Стенд компании Газпром
В "Газпроме" прокомментировали счетчик пеней на сайте "Нафтогаза"
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
В Кемерово приземлился самолет НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:28Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
10:25На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния