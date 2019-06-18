Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Sina

Как говорится в материале, российские аппараты могут парализовать GPS-системы Пентагона, из-за чего Соединенные Штаты терпят "одно поражение за другим". Отсутствие сигнала GPS значительно снижает боеспособность вооружений и приводит к расходованию боеприпасов впустую, поясняет автор статьи.

Из-за этого Вашингтон стал в спешке разрабатывать GPS-оборудование, которое было бы устойчивым против организационных помех. Сейчас производится первое поколение такой техники, однако американские Вооруженные силы уже настаивают на ее модернизации до второго или даже третьего поколения. Причиной этого становятся российские разработки, которые создают Пентагону все новые и новые угрозы.

"Однако из-за того, что система GPS оказалась подвержена помехам, ложным сигналам и неполадкам на спутниках, Соединенным Штатам, возможно, придется от нее отказаться, так как она только ослабляет их Вооруженные силы", — говорится в материале.

По мнению автора, обеспокоенность американского военного руководства спровоцировало "применение Россией глушителей GPS в Сирии, Северной Европе и на Скандинавском полуострове", которое вывело из строя приемники стран — членов НАТО.

"Это стало огромным успехом для российских военных навигационных технологий", — пишет Sina.

Как подчеркивается в материале, Россия "не сидит сложа руки" и занимается совершенствованием технологий в области GPS. Так, в стране было создано новое поколение глушителей, полностью блокирующих работу приемников.

"Для подобных действий необходимо обладать развитыми электронными коммуникационными технологиями и превосходными знаниями в области математики, а русские как раз этим и славятся", — резюмирует автор.