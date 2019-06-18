Эксперт прокомментировал идею "Нафтогаза" о свопе вместо транзита газа

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Нафтогаз" своим заявлением о возможности заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на транспортировку, а на своп газа публично предлагает российской компании поучаствовать в обходе европейских правил газового рынка, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о "запасном варианте" - заключить контракт не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, который подтверждали бы газотранспортные операторы Словакии, Венгрии, Польши, Румынии. По его словам, плата за транзит тогда была бы оформлена не как тариф, а как маржа, размер которой "Нафтогаз" рассчитает по европейским правилам, согласует с ЕС и представит для переговоров с "Газпромом".