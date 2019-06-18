Эксперт прокомментировал идею "Нафтогаза" о свопе вместо транзита газа

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Нафтогаз" своим заявлением о возможности заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на транспортировку, а на своп газа публично предлагает российской компании поучаствовать в обходе европейских правил газового рынка, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.
Ранее во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о "запасном варианте" - заключить контракт не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, который подтверждали бы газотранспортные операторы Словакии, Венгрии, Польши, Румынии. По его словам, плата за транзит тогда была бы оформлена не как тариф, а как маржа, размер которой "Нафтогаз" рассчитает по европейским правилам, согласует с ЕС и представит для переговоров с "Газпромом".
"Похоже, господин Витренко публично предлагает "Газпрому" поучаствовать в обходе европейских правил по транспортировке газа, которые Украина обязалась имплементировать. И это вместо того, чтобы днем и ночью работать над приведением украинского рынка газа к европейским стандартам", - отметил Гривач.
Текущий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит российского газа в Европу действует до конца 2019 года. Пока определенности относительно его будущего нет. Член правления "Газпрома" Сергей Кузнец ранее во вторник заявил, что на данный момент невозможно заключить контракт на транзит газа с "Нафтогазом" на европейских условиях, поскольку эта украинская госкомпания по-прежнему совмещает работу на оптовом рынке газа и транспортировку. Оперирующая ГТС компания "Укртрансгаз" является дочерней структурой "Нафтогаза".
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