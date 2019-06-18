Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года, говорится в материалах заседания правительства города.
"Постановление устанавливает сроки реализации I этапа перехода к раздельному сбору (накоплению) отходов в городе Москве c 1 января 2020 года", - говорится в материалах.
Уточняется, что не позднее 31 декабря текущего года во дворах города оборудуют контейнерные площадки с отдельной емкостью для накопления пластика, стекла, бумаги, картона и металла. Также систему раздельного мусора внедрят в социальных учреждениях.
"Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения", - отмечается в материале.