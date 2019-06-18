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РИА Новости

Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года

Вчера, 19:40
3132
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонтейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года, говорится в материалах заседания правительства города.
"Постановление устанавливает сроки реализации I этапа перехода к раздельному сбору (накоплению) отходов в городе Москве c 1 января 2020 года", - говорится в материалах.
Уточняется, что не позднее 31 декабря текущего года во дворах города оборудуют контейнерные площадки с отдельной емкостью для накопления пластика, стекла, бумаги, картона и металла. Также систему раздельного мусора внедрят в социальных учреждениях.
"Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения", - отмечается в материале.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну разделят баки, а потом опять в общую кучу свезут .
18 июня, 20:18
dd.rwk
911102
Народ раздельно собирай мусор, да плюс плати кратно повышенную оплату за то что разделяешь сам, а им взять и увезти - проще нечего придумать. Пусть сами копаются и разбирают мусор, коль возвели такую плату с народа!
18 июня, 20:18
Борщёв А. Н. Борщёв
610203
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