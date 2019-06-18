МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В "Газпроме" прокомментировали счетчик пеней на сайте "Нафтогаза". Так, начальник юридического департамента российского холдинга Сергей Кузнец рассказал, что счетчик считает якобы взысканными два миллиарда долларов, хотя это не так.
"Они наверняка имеют в виду ту сумму, которую зачел Стокгольмский арбитраж по результатам рассмотрения двух споров (по контрактам на поставку и транзит газа. — Прим. ред.). А так, хочу сказать, что ни одного доллара, ни одного евро взыскано не было, все аресты в настоящий момент приостановлены", — объяснил он.
Вчера, 19:54Заявление ни о чем. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативный договор"Нафтогаз Украины" предложил российскому "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора. Вместе с тем, как отметил в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, это предложение вызывает ряд вопросов.
Топ-менеджер добавил, что именно поэтому в "Газпроме" подчеркивают актуальность предложения об урегулировании дела во внесудебном порядке. По его словам, украинская сторона вводит в заблуждение даже представителей Еврокомиссии.
Так, вопрос с взысканием двух миллиардов долларов пока не решен, несмотря на желание Украины считать средства своими.
"Ну, на мой взгляд, это еще журавль в небе, а не синица в руках", — отметил Кузнец.
В свою очередь, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова подчеркнула, что российская компания не ведет счетчик долга "Нафтогаза", хотя, согласно решению арбитража, украинская компания обязана закупать до пяти миллиардов кубометров газа в год с 2018 года.
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Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.