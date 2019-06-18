МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В "Газпроме" прокомментировали счетчик пеней на сайте "Нафтогаза". Так, начальник юридического департамента российского холдинга Сергей Кузнец рассказал, что счетчик считает якобы взысканными два миллиарда долларов, хотя это не так.

"Они наверняка имеют в виду ту сумму, которую зачел Стокгольмский арбитраж по результатам рассмотрения двух споров (по контрактам на поставку и транзит газа. — Прим. ред.). А так, хочу сказать, что ни одного доллара, ни одного евро взыскано не было, все аресты в настоящий момент приостановлены", — объяснил он.

Топ-менеджер добавил, что именно поэтому в "Газпроме" подчеркивают актуальность предложения об урегулировании дела во внесудебном порядке. По его словам, украинская сторона вводит в заблуждение даже представителей Еврокомиссии.

Так, вопрос с взысканием двух миллиардов долларов пока не решен, несмотря на желание Украины считать средства своими.

"Ну, на мой взгляд, это еще журавль в небе, а не синица в руках", — отметил Кузнец.

В свою очередь, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова подчеркнула, что российская компания не ведет счетчик долга "Нафтогаза", хотя, согласно решению арбитража, украинская компания обязана закупать до пяти миллиардов кубометров газа в год с 2018 года.