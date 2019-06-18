Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T19:22Z
https://ria.ru/20190618/1555680494.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/65204/82/652048261_0:424:2803:2000_1036x0_80_0_0_a99ddfdcd377b7594cb82b4f558682da.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Андрониковом монастыре прокомментировали возможный перенос музея Рублева

Вчера, 19:22
388
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасо-Андроников монастырь
Спасо-Андроников монастырь
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Музею Андрея Рублева может не хватить новых площадей, которые сейчас предполагается ему выделить для размещения всех музейных фондов взамен Андроникова монастыря, но эта проблема решаема, заявил РИА Новости глава движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря, доцент Института государственной службы и управления Сергей Карнаухов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ древний Андроников монастырь. На его территории сейчас располагается, в частности, музей имени Андрея Рублева. Предполагается, что хозяйственные и научные службы музея со временем переедут в соседние с монастырем реконструированные здания усадьбы Хрящевых.
Церковь Михаила Архангела и собор Спаса Нерукотворного образа на территории Спасо-Андроникова монастыря
Вчера, 18:25
В Андрониковом монастыре опровергли сообщения СМИ о выселении музея Рублева
На вопрос о том, хватит ли новых площадей, которые предполагается выделить музею для размещения всех музейных фондов, Сергей Карнаухов ответил: "Конечно, не хватит, это очевидно".
Городская усадьба Хрящева-Шелапутиных была построена в конце XVIII - второй половине XIX веков. Она принадлежала купцу Петру Хрящеву. В Московском патриархате ранее отмечали, что после реконструкции зданий усадьбы общая площадь музейных помещений должна составить 4,5 тысячи квадратных метров, тогда как сегодня музей, располагающийся в Андрониковом монастыре, занимает лишь 1350 квадратных метров.
"Рядом находится дворец культуры "Серп и Молот", собственники которого готовы к диалогу по размещению фондов музея в этом здании, построенном, кстати, из кирпича взорванной в начале XX века монастырской колокольни и надгробий монастырского некрополя. Мы надеемся, что руководство Минкультуры обратит внимание на этот вектор, и тогда размежевание музея и монастыря произошло бы в рамках гармонизированного развития. Это как раз и является для нас самым приемлемым решением", - сказал Карнаухов.
Спасо-Андроньевский монастырь
16 мая, 09:37
На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков
Он также выразил надежду, что музею Рублева будут предоставлены выставочные залы и специализированные хранилища для основных музейных фондов, чтобы избежать повторения трагедии с пожаром, произошедшим в марте этого года на одном из музейных складов.
"Это также явится для нас приемлемым решением, потому что существующие условия хранения древнерусских икон неминуемо приведут к очередным потерям национального достояния и утрате аутентичности исторического места", - отметил собеседник агентства.
800044
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеАндроников монастырьАндрей Рублев (теннисист)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Рекомендуем
Церковь Михаила Архангела и собор Спаса Нерукотворного образа на территории Спасо-Андроникова монастыря
В Андрониковом монастыре опровергли сообщения СМИ о выселении музея Рублева
РИА
Новости
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Титов назвал обыски в музее "Собрание" в Москве удивительными
Деловой район в Джакарте
Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
Рига
В планах Гитлера не было свободной Латвии, напомнил мэр Риги
Лента
новостей
Британец, обливший лидера "Партии Brexit", заплатит 350 фунтов компенсации
Стенд компании Газпром
В "Газпроме" прокомментировали счетчик пеней на сайте "Нафтогаза"
Ветряные электростанции в Крыму
Франция и Италия хотят в ближайшие годы оказаться от угля в электроэнергии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз пригрозил Турции ответом на бурение у берегов Кипра
График солнечной активности 23 и 24 цикла и прогноз
Астрономы выяснили, почему цикл солнечной активности длится 11 лет
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Бездомный украл 27 коробок конфет в аэропорту Пулково
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Эксперт прокомментировал идею "Нафтогаза" о свопе вместо транзита газа
Празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии
МИД Британии ответил шотландскому депутату, почему Россию не звали на D-Day
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Лента новостейМолния