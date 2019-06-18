В Андрониковом монастыре прокомментировали возможный перенос музея Рублева

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Музею Андрея Рублева может не хватить новых площадей, которые сейчас предполагается ему выделить для размещения всех музейных фондов взамен Андроникова монастыря, но эта проблема решаема, заявил РИА Новости глава движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря, доцент Института государственной службы и управления Сергей Карнаухов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ древний Андроников монастырь. На его территории сейчас располагается, в частности, музей имени Андрея Рублева. Предполагается, что хозяйственные и научные службы музея со временем переедут в соседние с монастырем реконструированные здания усадьбы Хрящевых.

На вопрос о том, хватит ли новых площадей, которые предполагается выделить музею для размещения всех музейных фондов, Сергей Карнаухов ответил: "Конечно, не хватит, это очевидно".

Городская усадьба Хрящева-Шелапутиных была построена в конце XVIII - второй половине XIX веков. Она принадлежала купцу Петру Хрящеву. В Московском патриархате ранее отмечали, что после реконструкции зданий усадьбы общая площадь музейных помещений должна составить 4,5 тысячи квадратных метров, тогда как сегодня музей, располагающийся в Андрониковом монастыре, занимает лишь 1350 квадратных метров.

"Рядом находится дворец культуры "Серп и Молот", собственники которого готовы к диалогу по размещению фондов музея в этом здании, построенном, кстати, из кирпича взорванной в начале XX века монастырской колокольни и надгробий монастырского некрополя. Мы надеемся, что руководство Минкультуры обратит внимание на этот вектор, и тогда размежевание музея и монастыря произошло бы в рамках гармонизированного развития. Это как раз и является для нас самым приемлемым решением", - сказал Карнаухов.

Он также выразил надежду, что музею Рублева будут предоставлены выставочные залы и специализированные хранилища для основных музейных фондов, чтобы избежать повторения трагедии с пожаром, произошедшим в марте этого года на одном из музейных складов.