Титов назвал обыски в музее "Собрание" в Москве удивительными

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости/Прайм. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает "удивительными" обыски в московском музее "Собрание", основателем которого является Давид Якобашвили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Титова.

Ранее во вторник Якобашвили подтвердил проведение обысков, но не прокомментировал детали происходящего. Также во вторник издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что в музее "Собрание" на Солянке идет обыск, утверждая, что следственные действия якобы связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи.

"Дело удивительное. Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный. Не зря его выбрали председателем комиссии по этике РСПП, это, наверное, что-то да означает", - цитирует Титова его пресс-служба.

"Причина, на мой взгляд, тут совершенно другая. Вообще 80% всех дел против бизнеса – это случаи, когда предприниматели сами привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов. Ведь что важно этим людям? Не осуждение Якобашвили в конце пути, а возможность давить на него через уголовный процесс", - полагает Титов.

Он также отметил, что "следственные органы вопреки принципу преюдиции часто не принимают во внимание позицию арбитражных судов". "И сами бизнесмены не верят арбитражным судам, потому что знают, как они принимают решения. Нет устойчивой почвы. Идет драка на дубинках, а самая большая дубинка - это уголовное дело. Не суд, и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела", - убежден бизнес-омбудсмен.

Разрешить ситуацию, по его словам, можно только созданием нормальной судебной системы, которой бы доверяли как государство, так и бизнес.