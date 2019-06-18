В планах Гитлера не было свободной Латвии, напомнил мэр Риги

"Конечно, сам памятник – это бетонный монумент. Кто-то будет спорить, имеет ли он художественную ценность. Я не эксперт, не могу об этом судить, но считаю, что памятник важен для того, чтобы люди вспоминали, о чем идет речь, и выражали свое отношение к событию, а не к камню", - сказал мэр.