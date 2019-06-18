В планах Гитлера не было свободной Латвии, напомнил мэр Риги

РИГА, 18 июн – РИА Новости. Новый мэр Риги Дайнис Турлайс в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия объяснил, почему выступает против сноса памятника Освободителям.
Турлайс напомнил, что 9 Мая – это не только историческая дата. С этим днем связано эмоциональное переживание людей, ощутивших ужасы войны, и это намного важнее и глубже баталий партий за власть.
"Конечно, сам памятник – это бетонный монумент. Кто-то будет спорить, имеет ли он художественную ценность. Я не эксперт, не могу об этом судить, но считаю, что памятник важен для того, чтобы люди вспоминали, о чем идет речь, и выражали свое отношение к событию, а не к камню", - сказал мэр.
Турлайс уверен, что латвийское общество должно признавать важность и необходимость почтить память тех, кто сражался с фашизмом:
14 марта, 16:48Устрашатели всех стран объединяйтесь. Первое лицо Латвии перед лицом РоссииПрезидент Латвии Раймонд Вейонис считает, что Европе пора показать России свое лицо. Потому как требуется "действенное устрашение". И тут уж нужно выбирать: либо грим, либо наоборот – смыть косметику. Пусть любуются.
"Некоторые сейчас говорят: "Вот если бы мы были на той стороне, это было бы правильно". Но я напомню: в планах Гитлера никто из историков не нашел, что если бы он победил, то на этом месте была бы Латвия как страна".
На прошлой неделе большинство депутатов Сейма поддержали петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Ее предадут на рассмотрение комиссиям по иностранным делам, образованию, науке и культуре.
Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.
МИД России выразил обеспокоенность инициативой сноса. Со своей стороны, латвийское внешнеполитическое ведомство, разъясняя ситуацию, заявило, что Латвия без согласия России не может снести памятник, не нарушив международные обязательства, даже если сейм примет решение о демонтаже.
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